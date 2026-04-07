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Lady Gaga lüftet zumindest ein Geheimnis

Lady Gaga singt im Trailer für “Der Teufel trägt Prada 2”

Dienstag, 07. April 2026 | 09:06 Uhr
Lady Gaga lüftet zumindest ein Geheimnis
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
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Von: APA/dpa

Schon länger wird über eine Gastrolle von Lady Gaga in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Filmhits “Der Teufel trägt Prada” spekuliert. Nun haben die Fans zumindest Gewissheit, dass die Pop-Ikone mit einem Song dabei ist. In dem neuesten Trailer für “Der Teufel trägt Prada 2” gibt es eine Kostprobe des gemeinsamen Lieds von Lady Gaga (40) und US-Rapperin Doechii (27). 20th Century Studios verweist auf den Original-Song mit dem Titel “Runway”.

Ob Lady Gaga auch vor der Kamera zu sehen ist, behält das Studio weiter für sich. Im vorigen Herbst war die Sängerin am Set des Films gesichtet worden, über eine mögliche Rolle wurde aber offiziell nichts bekannt.

In dem Trailer zeigen sich Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder vereint in ihren Rollen als Modezarin Miranda Priestly, Andy Sachs, und Emily Charlton. Mirandas frühere Assistentin Andy kehrt in der Fortsetzung als Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin “Runway” zurück.

Im ersten Film von 2006 hatte Andy als Mirandas neue Assistentin angefangen und musste sich stets abfällige Bemerkungen von Miranda und ihrer gestressten Kollegin Emily zu ihrem Kleidungsstil gefallen lassen. Neben Streep, Hathaway und Blunt ist auch Stanley Tucci in der Fortsetzung wieder in seiner alten Rolle zu sehen. Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux und Lucy Liu sollen neu dabei sein.

Erster Film basierte auf Roman von Lauren Weisberger

Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für die langjährige “Vogue”-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. “Der Teufel trägt Prada 2” soll in Deutschland am 30. April in die Kinos kommen (in den USA am 1. Mai).

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