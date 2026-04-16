Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lana Del Rey veröffentlicht James-Bond-Song für Videospiel
Lana Del Rey: Song für 007-Videospiel

Lana Del Rey veröffentlicht James-Bond-Song für Videospiel

Donnerstag, 16. April 2026 | 18:35 Uhr
Lana Del Rey: Song für 007-Videospiel
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Sängerin Lana Del Rey (40, “Summertime Sadness”) hat überraschend einen James-Bond-Song veröffentlicht. Das Lied “First Light” wird allerdings nicht im nächsten 007-Kinofilm zu hören sein, der weiter auf sich warten lässt, sondern es ist der Titelsong für das Videospiel “007 First Light”, das Ende Mai erscheinen soll.

“First Light”, eine Kooperation mit dem langjährigen Bond-Filmkomponisten David Arnold (“Die Welt ist nicht genug”, “Casino Royale”) ist eine atmosphärische Ballade, die ruhig beginnt und sich langsam steigert. Im Refrain sind dramatische Streicher und Bläser zu hören. Dazu erklingt der Bond-typische E-Gitarrensound.

Erste Reaktionen im Internet sind positiv

Del Rey hat schon mehrere Songs für Filmsoundtracks aufgenommen, darunter Titel für “Der große Gatsby” (2013), “Maleficent – Die dunkle Fee” (2014) oder “3 Engel für Charlie (2019)”. Weil ihre Musik generell ein Kinoflair hat, war immer wieder spekuliert worden, sie könnte einen James-Bond-Song singen. Erste Reaktionen auf “First Light” im Internet fielen positiv aus.

Grammy-Gewinner David Arnold (“Independence Day”) hatte neben der instrumentalen Begleitmusik für fünf James-Bond-Abenteuer unter anderem die 007-Songs “Surrender” (K.D. Lang, aus dem Film “Der Morgen stirbt nie”), “You Know My Name” (Chris Cornell, “Casino Royale”) und “The World Is Not Enough” (Garbage, “Die Welt ist nicht genug”) geschrieben und produziert.

Warten auf neuen James-Bond-Film geht weiter

Die Verkündung des nächsten James-Bond-Darstellers lässt hingegen weiter auf sich warten. Bei der Branchenmesse CinemaCon in Las Vegas sagte Courtenay Valenti, Leiterin der Filmabteilung bei Amazon MGM Studios, man werde sich dafür Zeit nehmen, um dem Bond-Mythos gerecht zu werden. “Dieser Film wird kommen”, so Valenti. “Und wenn die Zeit reif ist, werden wir viel mehr darüber zu berichten haben.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
116
Immer mehr Südtiroler im Ausland
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Kommentare
70
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Kommentare
51
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Kommentare
43
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Die Koks-Überraschung in Lana
Kommentare
35
Die Koks-Überraschung in Lana
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 