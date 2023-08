“Lass dich überwachen!”: Böhmermann durchleuchtet Publikum

In der ZDF-Show “Lass dich überwachen!” machen Jan Böhmermann und sein Team wieder Studiozuschauer zu unfreiwilligen Stars der Sendung. Das teilte der Mainzer Sender am Freitag mit. Es ist laut ZDF “die einzige Show im deutschen Fernsehen, die nur aus den persönlichen Informationen und Internetaktivitäten ahnungsloser Studiozuschauerinnen und -zuschauer entsteht”. Und sie läuft erstmals zur besten Sendezeit: am 20. September, einem Mittwoch, um 20.15 Uhr.

“Ob Instagram-Accounts, gelöschte Tiktok-Clips, anonyme Blog-Einträge oder längst vergessene Internet-Jugendsünden: Die ‘Lass dich überwachen’-Redaktion findet alles im Netz”, kündigten die Macher an. “Vor der Aufzeichnung hat das ‘Lass dich überwachen!’-Team die Internetaktivitäten und Profile aller Studiozuschauer durchleuchtet.” Daraus soll eine “bunte, lustige, überraschende und schockierende Show mit verrückten Spielen, irren Aktionen und tollen Preisen” werden.

Böhmermann (42) warnte: “Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles – und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen.” Das Publikum könne sich aber auch auf Musik, Gaststars, Prominente und Überraschungen freuen.