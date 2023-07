Leopard Club Award für Schweden Stellan Skarsgård

Der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård wird am 76. Locarno Film Festival (2.-12. August) mit dem Leopard Club Award ausgezeichnet. Sein mehrtägiger Besuch umfasst auch ein öffentliches Gespräch sowie die Präsentation seines neusten Films. “Skarsgård gehört zur Tradition der europäischen Schauspieler, die sich zwischen Autorenkino und Hollywood bewegen”, wird Giona A. Nazzaro, künstlerischer Leiter des Locarno Film Festival, in einer Aussendung vom Montag zitiert.

Skarsgård war in fünf Filmen des dänischen Regisseurs Lars von Trier zu sehen, darunter “Breaking the Waves” (1996). Außerdem spielte er in Kassenschlagern wie “Mamma Mia!” (2008), “Thor” (2011-2013), “Avengers” (2012-2015) oder “Dune” (2021).

Die Preisübergabe findet am 4. August auf der Piazza Grande statt. Am Folgetag erzählt Stellan Skarsgård im öffentlichen Gespräch über seine Arbeit. Der Schauspieler wird auch in Locarno sein, um zusammen mit Regisseur Ran Huang und der Co-Autorin Megan Everett-Skarsgård den Film “What Remains” vorzustellen.