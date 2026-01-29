Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Letzte Late-Night-Show mit Stephen Colbert im Mai
Trump-Kritiker Stephen Colbert wird abgesetzt

Letzte Late-Night-Show mit Stephen Colbert im Mai

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 08:36 Uhr
Trump-Kritiker Stephen Colbert wird abgesetzt
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: APA/dpa

Der Satiriker Stephen Colbert wird am 21. Mai zum letzten Mal seine Late-Night-Show beim US-Sender CBS moderieren. “Es fühlt sich jetzt echt an”, sagte Colbert bei einem Auftritt in der Sendung seines Late-Night-Kollegen Seth Meyers. “Ich bin nicht begeistert davon.” Am meisten werde er die Menschen vermissen, sagte Colbert weiter. “Aber wir werden etwas anderes zusammen machen.”

Der US-Sender CBS hatte im vergangenen Sommer angekündigt, dass “The Late Show with Stephen Colbert” im Mai 2026 enden werde. Es handle sich um eine “rein finanzielle Entscheidung” angesichts der harten Konkurrenz im Late-Night-TV”, hieß es. Da der für seinen bissigen Humor bekannte Satiriker Colbert US-Präsident Donald Trump stets scharf kritisiert, vermuten viele Branchenkenner aber, dass CBS aus Rücksicht auf diesen gehandelt habe. Trump hatte die Einstellung der Show gefeiert.

