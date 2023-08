Linkshänder-Tag: Diese Promis machen es mit links

Der frühere US-Präsident Barack Obama, Filmstars wie Kate Hudson und Angelina Jolie sowie Beatle Paul McCartney haben etwas gemeinsam: Sie sind Linkshänder. Auch Universalgenie Leonardo da Vinci und der römische Feldherr Gaius Iulius Caesar zählten zu den Linkshändern. Und die Liste der Prominenten, die ihr Leben “mit links” meistern, ist noch weitaus länger. Eine Auswahl zum internationalen Tag der Linkshänder am kommenden Sonntag:

James Cameron: Für Filme wie “Titanic” und “Avatar” ist der kanadische Filmregisseur berühmt – in einem seiner Blockbuster wurde er für eine Szene sogar selbst künstlerisch aktiv. Die berühmte Nackt-Zeichnung, die Maler Jack (Leonardo DiCaprio) auf der Titanic von Rose (Kate Winslet) mit der rechten Hand anfertigt, hat nämlich Cameron gezeichnet. Seine Hände seien in den Nahaufnahmen zu sehen, hatte der Regisseur der dpa erzählt. Könnte er den Film über die Schiffskatastrophe noch einmal drehen, würde er aus Jack einen Linkshänder machen. “Denn später, als ich das Bild, das dann im Film zu sehen ist, zeichnete, musste ich als Linkshänder so tun, als sei ich Rechtshänder und alle Schattierungen und so weiter mit rechts machen. Das war natürlich ungleich schwieriger für mich.”

Jessica Alba: Nicht immer einfach hatte es die amerikanische Schauspielerin, wie sie in einem Interview mit “The Guardian” verriet. “Meine Vorschullehrerin zwang mich, mit der rechten Hand zu schreiben, obwohl ich Linkshänderin war. Ich verstand nicht, warum ich mich ändern musste. Niemand konnte mir einen Grund nennen”, sagte Alba (42). Für lange Zeit war es üblich, dass viele linkshändige Kinder auf die vermeintlich richtige rechte Hand umgeschult wurden.

Rafael Nadal: Dank seiner Linken hat der spanische Tennisstar zahlreiche internationale Siege auf dem Sportplatz gefeiert – obwohl der 22-malige Grand-Slam-Turnier-Champion eigentlich Rechtshänder ist. Sein Onkel und ehemalige Trainer Toni Nadal verriet 2022 in einem Interview, er habe früher gedacht, sein Neffe sei Linkshänder. Wenn der Ball von der Mitte kam, habe sich Rafael Nadal bei seinen ersten Trainingsversuchen nach rechts gestellt, um mit links zu schlagen. Schließlich habe sich der frühere Coach dafür entschieden, den heutigen Profi deshalb auf diese Weise spielen zu lassen. Auch die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber schlägt so auf.

Nicole Kidman: Die australisch-amerikanische Schauspielerin hat vor gut 20 Jahren für ihre Rolle als Schriftstellerin Virginia Woolf in “The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit” großen Aufwand betrieben. Als nicht rauchende Linkshänderin lernte die heute 56-Jährige mit rechts zu schreiben, Zigaretten zu drehen und zu paffen. Sie habe sich “obsessiv” in das Projekt gestürzt, sagte Kidman damals. Für ihre Darstellung wurde sie letztlich auch gebührend belohnt: 2003 erhielt sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Justin Bieber: In einem Interview 2010 erzählte der heute 29 Jahre alte Superstar (“Love Yourself”), er habe früh gelernt, auf einer Gitarre für Linkshänder zu spielen – nachdem er sich mit acht Jahren erst an einer für Rechtshänder ausprobiert hatte. “Meine Mutter hatte eine rechtshändige Gitarre im Haus. Ich nahm sie und spielte sie als Linkshänder. Meine Mutter hat sie dann umgedreht”, sagte Bieber. Als er sie wieder auf die andere Seite gedreht und zu spielen versucht habe, sei das schwierig gewesen. “Meine Mutter kaufte mir, ich glaube, es war zu meinem Geburtstag, eine Gitarre für Linkshänder.”

Jimi Hendrix: Die im Jahr 1970 verstorbene Rocklegende musste neue Wege gehen, um mit der linken Hand zu spielen: Seine E-Gitarre hatte er sich für Rechtshänder gekauft, sie umgedreht und neu besaitet. Mit seiner experimentellen und innovativen Spielweise gehört Hendrix zu den bedeutendsten Gitarristen der Musikgeschichte. Auch der 1994 aus dem Leben geschiedene Nirvana-Frontman Kurt Cobain war Linkshänder,