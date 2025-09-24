Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lou Strenger gibt neue Staatsanwältin im Münster-“Tatort”
Lou Strenger gibt neue Staatsanwältin im Münster-"Tatort"

Mittwoch, 24. September 2025 | 16:09 Uhr
APA/APA/dpa/Uwe Anspach
Von: APA/dpa

Die Schauspielerin Lou Strenger wird neue Staatsanwältin im “Tatort” aus Münster. Sie soll – zumindest vorübergehend – in die Fußstapfen von Mechthild Großmann treten, die 23 Jahre lang die Rolle der kettenrauchenden Staatsanwältin Wilhelmine Klemm verkörperte und den “Tatort” verlässt. Ihren letzten Auftritt wird die 76-Jährige nach WDR-Angaben in der Folge “Die Erfindung des Rades” im Dezember haben.

“So eine Instanz ist erst mal nicht zu ersetzen”, sagte eine Sprecherin. Deshalb werde 2026 in der Folge “Maskerade” die Rolle einer Interims-Staatsanwältin vorkommen – die Dreharbeiten laufen bereits. Die von Lou Strenger gespielte “Nikola König” soll dann an der Seite von Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln. Auch die “Bild”-Zeitung hatte darüber berichtet.

Die 1992 in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) geborene Strenger gehörte in der Vergangenheit unter anderem zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses und war bereits in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen. Aktuell spielt sie als Psychotherapeutin Dina Schwarz eine Hauptrolle in der neuen Klinik-Serie “David und Goliath” (24. September und 1. Oktober, 20.15 Uhr, Das Erste).

