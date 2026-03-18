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Madonna dreht in Venedig (hier 2025)

Madonna dreht in Venedig für Serie “The Studio”

Mittwoch, 18. März 2026 | 11:55 Uhr
Madonna dreht in Venedig (hier 2025)
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: apa

Venedig ist in diesen Tagen Schauplatz internationaler Stars: Madonna, Michael Keaton und Seth Rogen sind in der Lagunenstadt eingetroffen, um an der zweiten Staffel der Serie “The Studio” zu arbeiten. Rogen ist nicht nur der Initiator der Serie, sondern spielt auch die Hauptrolle – die des neuen Leiters eines Hollywoodfilmstudios, der versucht, sich mit unterschiedlich erfolgreichen Projekten über Wasser zu halten.

Die erste Staffel wurde im März vergangenen Jahres ausgestrahlt, die zweite wird nun teilweise in Venedig gedreht. Michael Keaton – bekannt unter anderem als Batman und für seine Rolle in “Birdman” – wurde dieser Tage elegant im Smoking auf der Terrasse des Gritti Palace am Canal Grande fotografiert.

Madonna logiert im Luxushotel Aman

Auch Madonna wird am Set erwartet. Die Sängerin ist bereits in der Stadt eingetroffen und wohnt im Luxushotel Aman, demselben Hotel, in dem George Clooney und Amal Clooney 2014 ihre Hochzeit feierten.

Die Dreharbeiten beginnen am Donnerstagabend am Lido. Für die Produktion wird dabei sogar symbolisch die nächste Ausgabe der Internationale Filmfestspiele von Venedig vorweggenommen: mit Fotografen, die sich selbst spielen, und Stars, die über den roten Teppich schreiten – obwohl das echte Festival erst am 2. September beginnt.

Zur Besetzung der Serie gehören außerdem Bryan Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Julia Garner, Chase Sui Wonders und Donald Glover, die ebenfalls am Montag in Venedig eingetroffen sind.

Bei frühlingshaftem Sonnenschein bereitete das Team die Kulissen für mehrere Szenen vor, die vermutlich im Inneren eines Hotels gedreht werden. Zahlreiche neugierige Passanten und Touristen – viele von ihnen auf dem Weg zu den Gondeln – verfolgten die Arbeiten mit großem Interesse.

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