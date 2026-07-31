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Auftritt nach Spekulationen bestätigt

Madonna kommt zur World Pride in Amsterdam

Freitag, 31. Juli 2026 | 13:19 Uhr
Auftritt nach Spekulationen bestätigt
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: importer

Nach tagelangen Spekulationen haben die Veranstalter nun bestätigt, dass Madonna (67) nicht nur als Zuschauerin nach Amsterdam reist, sondern auch beim World Pride Music Festival auftreten wird. Auf dem Veranstaltungsposter wurde die Queen of Pop als “Special Guest” für die Show in der Konzerthalle AFAS Live bezeichnet – neben dem britischen Produzenten Stuart Price und der US-amerikanischen DJane Honey Dijon.

Das Rätselraten über einen möglichen Auftritt in Amsterdam hatte Madonna selbst durch einen verklausulierten Social-Media-Post ausgelöst. Sie schrieb “Ik heb iets waar ik over wil praten”, womit sie eine Textzeile aus ihrer Single “Bring Your Love” auf Niederländisch wiedergab. Im Original des Songs, den Madonna gemeinsam mit dem Popstar Sabrina Carpenter einspielte, heißt es “I’ve got something I wanna talk about” – auf Deutsch: “Es gibt etwas, worüber ich sprechen möchte”.

Seit Jahren Einsatz für die queere Gemeinschaft

Madonna wird seit Jahren eng mit der internationalen LGBTQ-Community in Verbindung gebracht, für die sie sich immer wieder öffentlich eingesetzt hat. Die World Pride, die in diesem Jahr zum ersten Mal in der niederländischen Hauptstadt gefeiert wird, ist ein internationales Fest für Vielfalt, Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Menschenrechte.

Der Einsatz der Popsängerin für die Gleichstellung Homosexueller war 2019 in New York mit dem Preis der Organisation Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) gewürdigt worden. Mit dem “Advocate for Change Award” werden Menschen geehrt, die mit ihrem Lebenswerk die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen.

Nach dem tödlichen Angriff am Rande der Berliner Christopher-Street-Day-Feier haben die niederländischen Behörden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für die mehrtägigen Veranstaltungen der World Pride getroffen. Zu den Höhepunkten gehört am Samstag auch eine Bootsparade über die Amsterdamer Grachten, zu der hunderttausende Besucher erwartet werden.

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