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Madonna hat kürzlich ein neues Album angekündigt

Madonna überrascht mit Auftritt bei Coachella-Festival

Samstag, 18. April 2026 | 22:01 Uhr
Madonna hat kürzlich ein neues Album angekündigt
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: APA/dpa

Wenige Tage nach der Ankündigung eines neuen Studioalbums hat sich US-Popikone Madonna (67) überraschend auf der Bühne des Musikfestivals Coachella gezeigt. Während des Auftritts von US-Popstar Sabrina Carpenter (26), die bereits das zweite Wochenende in Folge bei dem Festival im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand, kam Madonna plötzlich ebenfalls dazu, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

“Danke dir so sehr dafür, dass du mich zu deiner Show eingeladen hast”, sagte Madonna. “Dafür musst du dich nicht bedanken, Madonna”, antwortete Carpenter. “Du kannst haben, was immer du willst.” Dann sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker “Like A Prayer”. Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten. 2015 hatte sie einen Gastauftritt bei dem Rapper Drake.

In der vergangenen Woche hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt – das erste seit rund sieben Jahren. “Confessions on a Dance Floor: Part II” soll am 3. Juli erscheinen.

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