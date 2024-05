Mads Mikkelsen outet sich als großer Rihanna-Fan

Mikkelsen trat in Rihannas Video "Bitch Better Have My Money" auf

Der Schauspieler Mads Mikkelsen ist ein großer Fan der Popmusikerin Rihanna. Der 58-Jährige spielte vor einigen Jahren im Musikvideo zu ihrem Lied “Bitch Better Have My Money” (2015) mit. Er höre nicht so viel Musik, auch nicht von Rihanna, sagte der Däne im Interview der Deutschen Presse-Agentur. “Aber wenn ich sie höre, dann haut sie mich um. Ich finde, sie ist sehr talentiert.”

In der Zusammenarbeit sei sie “absolut saukomisch und lustig und so lieb” gewesen. “Allein aus diesem Grund bin ich ein großer Rihanna-Fan.” Mikkelsen kommt bald mit seinem neuen Film “King’s Land” in die Kinos.