Maiers “Star Challenge” als Auftakt des Flachau-Weltcups

Für den guten Zweck schaltet der "Herminator" in den Rennmodus

Von: apa

Mit einem Promi-Rennen für den guten Zweck eröffnet Flachau wieder sein Ski-Spektakel. Rennlegenden und andere Berühmtheiten liefern bei der “Star Challenge” um Gastgeber Hermann Maier am Montag (20.15 Uhr, ORF 1) einen unterhaltsamen Wettstreit. Franz Klammer, Renate Götschl, Michaela Dorfmeister und der “Herminator” höchstselbst, aber auch etwa Ralf Rangnick, Gerhard Berger, Valentin Bontus, Andreas Gabalier oder Angelika Nidetzky wollen sich die Skier anschnallen.

Jeweils ein Ski-Promi und einer aus Sport oder Kultur treten gemeinsam als Team an. Jenes Paar, das den geringsten Zeitunterschied aufweist, gewinnt und darf den Siegerscheck in Höhe von 30.000 Euro zugunsten einer karitativen Einrichtung spenden. Als sportlicher Höhepunkt findet am Dienstag (17.45/20.45, ORF 1) der Weltcup-Slalom der Frauen statt.