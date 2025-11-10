Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Malice”: “All About Eve” im Genderswitch
Adam schleicht sich in Jamies Familie ein - mit fatalen Folgen

“Malice”: “All About Eve” im Genderswitch

Montag, 10. November 2025 | 05:11 Uhr
Adam schleicht sich in Jamies Familie ein - mit fatalen Folgen
APA/APA/Amazon Prime Video
Von: apa

“All About Eve” 2.0: Anders als im Hollywoodklassiker ist der Eindringling in eine bürgerliche Idylle diesmal ein Mann. So schmeichelt sich Nachhilfelehrer Adam (Jack Whitehall) ins Leben der reichen Familie Tanner ein. Sukzessive spielt er das Paar Jamie (David Duchovny) und Nat (Carice van Houten) gegeneinander aus. Adams Motiv ist Rache – und auf diesem Weg räumt er alle aus dem Weg, die ihn aufhalten können. Abrufbar ist die neue Thrillerserie ab Freitag bei Amazon Prime.

(S E R V I C E – https://www.amazon.de)

