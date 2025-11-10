“Malice”: “All About Eve” im Genderswitch

Von: apa

“All About Eve” 2.0: Anders als im Hollywoodklassiker ist der Eindringling in eine bürgerliche Idylle diesmal ein Mann. So schmeichelt sich Nachhilfelehrer Adam (Jack Whitehall) ins Leben der reichen Familie Tanner ein. Sukzessive spielt er das Paar Jamie (David Duchovny) und Nat (Carice van Houten) gegeneinander aus. Adams Motiv ist Rache – und auf diesem Weg räumt er alle aus dem Weg, die ihn aufhalten können. Abrufbar ist die neue Thrillerserie ab Freitag bei Amazon Prime.

(S E R V I C E – https://www.amazon.de)