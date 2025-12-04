Markovics als Misanthrop eröffnet Filmfestival Max Ophüls

Von: apa

Die 47. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken startet am 19. Jänner mit “Sie glauben an Engel, Herr Drowak?” ins Geschehen. Im Spielfilmdebüt des Schweizers Nicolas Steiner spielt Karl Markovics eine der Hauptrollen: einen einsamen, alten, alkoholkranken Misanthropen, der bei einer Schreibtherapeutin sein literarisches Talent entdeckt. Das vollständige Festivalprogramm mit rund 150 Filmen aus dem deutschsprachigen Raum wird am 17. Dezember veröffentlicht.

Der Film erzähle “auf beinahe märchenhafte Weise von Alkoholismus, (männlicher) Einsamkeit und Verbitterung – und davon, wie schwer es sein kann, sich wieder dem Leben zuzuwenden”, wurde die künstlerische Leiterin des Festivals, Svenja Böttger, in einer Aussendung zitiert. Neben Markovics ist mit Markus Nestroy als Kameramann bei der deutsch-schweizerischen Koproduktion für weitere Kreativkraft aus Österreich gesorgt. Nestroy wurde bei der Weltpremiere von “Sie glauben an Engel, Herr Drowak?” im Juni beim internationalen Filmfestival Shanghai mit dem Preis für die beste Kameraarbeit geehrt.

(S E R V I C E – www.ffmop.de)