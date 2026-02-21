Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Marty Supreme”: Tischtennisspieler Boll drehte mit Chalamet
Timo Boll erzählt vom Dreh mit Chalamet

“Marty Supreme”: Tischtennisspieler Boll drehte mit Chalamet

Samstag, 21. Februar 2026 | 11:31 Uhr
Timo Boll erzählt vom Dreh mit Chalamet
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Von: APA/dpa

Für den deutschen Ex-Tischtennisweltstar Timo Boll waren die Dreharbeiten mit Timothée Chalamet für den Film “Marty Supreme” nach eigener Aussage eine spannende, aber auch anstrengende Erfahrung. “Da ich in meiner Rolle Tischtennis spielen sollte wie in den 50er-Jahren, musste ich die erste Woche viel trainieren, um mir diesen Stil anzugewöhnen”, sagte der 44-Jährige der “Rheinischen Post”. “Zudem musste ich mit Timothée die gescripteten Ballwege einstudieren.”

In dem Film “Marty Supreme”, der am 26. Februar in die österreichischen Kinos kommt, spielt Chalamet (30) den amerikanischen Tischtennisspieler Marty Reisman. Chalamet gehört zu den derzeit populärsten und gefragtesten Stars in Hollywood und gewann im Jänner seinen ersten Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical für seine Rolle in “Marty Supreme”. Boll hat in dem Film einen Kurzauftritt.

Der Sportler sagte, der Dreh sei für ihn als Laien-Schauspieler ungewohnt und deshalb auch sehr anstrengend gewesen. “Teilweise haben wir bis 2.00 Uhr nachts gedreht. Und nach meiner dreistündigen Aufnahme mit Timothée hatte ich auch Muskelkater am nächsten Tag.” Der Hauptdarsteller habe sich außerdem viel für die eigene Rolle zeigen lassen. “Auch am Set wollte er häufig die Szenen noch mal einüben, sobald er Zeit hatte. Natürlich hat er sich auch vieles erklären lassen, und man spürte, dass er viel Respekt hat vor uns Sportlern”, sagte Boll.

