Max von Milland mit Jahresrückblick-Video

Brixen – Der Brixner Musiker Max von Milland hält in einem Video seinen persönlichen Jahresrückblick fest. “Ein weiteres Jahr geht zu Ende und ich muss sagen, es ist so viel passiert, dass es schwierig ist, alles zu nennen oder auch in Worte zu packen. Daher, hier ein kleiner Jahresrückblick in Form eines Videos Ich bedanke mich bei meinem ganzen Team, bei meiner Familie, aber vorallem bei euch, die meine Musik hören und (trotz aller aktuellen Umstände) zu den Konzerten kommen. Von ganzem Herzen: Danke!”, so der Sänger.

Erst kürzlich wurde Max von Milland zum “Botschafter der Stadt Brixen” und somit zum Repräsentanten seiner Heimatstadt im In- sowie Ausland ernannt. Der Musiker ist bereits seit über zehn Jahren im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs und hat sich im Musikbusiness bereits einen Namen gemacht.

Neben TV-Auftritten in den Sendungen „Inas Nacht“ (ARD), „Fernsehgarten“ (ZDF) oder „My Hit. Your Song“ (ProSieben) tourte er unter anderem auch mit den Sportfreunden Stillern und Söhne Mannheims und stand mit der norwegischen Band a-ha auf der Bühne der Münch’ner Olympiahalle, der Stuttgarter Schleyerhalle oder des Züricher Hallenstadions, vor jeweils ca. 15.000 Personen.