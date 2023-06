“Men in Black”-Schauspieler Sergio Calderon gestorben

Der Schauspieler Sergio Calderon, der in Hollywood-Filmen wie “Men in Black” und “Fluch der Karibik” mitspielte, ist tot. Calderon sei im Alter von 77 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie und seinen Sprecher. Der in Mexiko geborene Schauspieler spielte in seiner jahrzehntelangen Karriere in Dutzenden Filmen mit, meist in Nebenrollen.

Von: APA/dpa