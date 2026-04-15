Mette-Marit fehlt bei Geburtstagsparty von Schwedens König

Von: APA/dpa

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) bleibt dem 80. Geburtstag von Schwedens König Carl XVI. Gustaf Ende April fern. Zur Party in Stockholm reisen nur das Königspaar und Kronprinz Haakon an, wie aus dem Kalender des norwegischen Hofs hervorgeht. Die Kronprinzessin leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit und braucht früher oder später eine neue Lunge.

Dass die Krankheit der Grund für die Absage ist, bestätigte der Palast auf dpa-Anfrage zwar nicht. Eine Sprecherin verwies aber auf eine frühere Mitteilung, nach der sich Mette-Marits Zustand in den letzten Monaten verschlechtert hat. Vor kurzem tauchte die Kronprinzessin zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät bei einem offiziellen Termin auf.