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Kronprinzessin Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei offiziellem Termin

Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei offiziellem Termin

Freitag, 10. April 2026 | 14:38 Uhr
Kronprinzessin Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei offiziellem Termin
APA/APA/NTB/LISE ASERUD
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Von: APA/dpa

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät zu einem offiziellen Termin erschienen. Fotos der Nachrichtenagentur NTB zeigten Mette-Marit mit einer sogenannten Nasenbrille, die der Kronprinzessin Sauerstoff zuführte. Anlass ihres Auftritts war der Empfang der norwegischen Teilnehmer an den Paralympischen Spielen im Königlichen Schloss in Oslo.

Auch Kronprinz Haakon (52) und die Kinder des Paares, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), nahmen an dem Termin teil. Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Im Dezember hatte der Hof bekanntgegeben, dass Mette-Marit früher oder später eine neue Lunge brauche.

Jüngst war die norwegische Kronprinzessin aufgrund ihrer Krankheit nur selten öffentlich aufgetreten. Zudem stand sie in ihrer Heimat zuletzt wegen ihrer Freundschaft mit dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Høiby (29), Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten.

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