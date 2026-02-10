Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Michelle Yeoh wird mit Hollywood-Stern geehrt
Yeoh erhielt 2023 als erste Asiatin Oscar für die beste Hauptrolle

Michelle Yeoh wird mit Hollywood-Stern geehrt

Dienstag, 10. Februar 2026 | 00:56 Uhr
Yeoh erhielt 2023 als erste Asiatin Oscar für die beste Hauptrolle
APA/APA/AFP/MOHD RASFAN
Von: APA/dpa

Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh findet im Herzen von Hollywood einen festen Platz. Die 63 Jahre alte Schauspielerin soll auf dem “Walk of Fame” vor dem historischen Kino Grauman”s Chinese Theatre mit einer Sternenplakette verewigt werden. Nach Angaben der Veranstalter wird damit am 18. Februar die 2.836. Plakette auf dem berühmten Gehsteig enthüllt.

Die in Malaysia geborene Yeoh wird zuvor diese Woche noch in Berlin groß gefeiert. Zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale soll die Schauspielerin mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden.

Historischer Oscar-Gewinn

Yeoh schrieb 2023 Oscar-Geschichte, als sie als erste Asiatin überhaupt zur besten Hauptdarstellerin gekürt wurde. Die Trophäe verdiente sie sich mit ihrem Auftritt als kämpferische Waschsalonbesitzerin in der Action-Komödie “Everything Everywhere All at Once”.

In den 80er-Jahren hatte sie Actionfilme in Hongkong gedreht, 1997 machte sie als Bond-Girl (“Der Morgen stirbt nie”) Furore, gefolgt von ihrem Auftritt als Schwertkämpferin in “Tiger & Dragon” (2000). Bei dem Oscar-prämierten Martial-Art-Epos “Tiger & Dragon” führte der gebürtige Taiwaner Ang Lee (71, “Brokeback Mountain”) Regie. Er ist bei der Sternen-Zeremonie gemeinsam mit seinem Kollegen Jon M. Chu (46) als Gastredner eingeladen. Chu holte Yeoh für den Komödien-Hit “Crazy Rich” und die Musicalfilme “Wicked” und “Wicked: Teil 2” vor die Kamera.

