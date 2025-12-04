Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Miley Cyrus hat sich verlobt
Miley Cyrus und ihr Verlobter Maxx Morando

Miley Cyrus hat sich verlobt

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 08:12 Uhr
Miley Cyrus und ihr Verlobter Maxx Morando
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JESSE GRANT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die US-Sängerin Miley Cyrus (33) ist verlobt. Der Schlagzeuger Maxx Morando, mit dem sie seit rund vier Jahren zusammen ist, habe um ihre Hand angehalten, sagte Cyrus dem US-Fernsehsender ABC. “Ich war so, so, so überrascht.”

In der Beziehung mit dem 27-Jährigen habe sie sich persönlich sehr weiterentwickelt, sagte Cyrus. “Man will einfach so große Träume haben wie möglich und jemanden an seiner Seite haben, der einem immer sagt, dass man sie erreichen kann.” Cyrus, die ihren Durchbruch einst als Schauspielerin in der Disney-Serie “Hannah Montana” gefeiert hatte und danach als Musikerin durchgestartet war, war bereits zwischen 2018 und 2020 mit dem Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
70
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
65
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
39
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
35
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 