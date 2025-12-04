Miley Cyrus hat sich verlobt

Von: APA/dpa

Die US-Sängerin Miley Cyrus (33) ist verlobt. Der Schlagzeuger Maxx Morando, mit dem sie seit rund vier Jahren zusammen ist, habe um ihre Hand angehalten, sagte Cyrus dem US-Fernsehsender ABC. “Ich war so, so, so überrascht.”

In der Beziehung mit dem 27-Jährigen habe sie sich persönlich sehr weiterentwickelt, sagte Cyrus. “Man will einfach so große Träume haben wie möglich und jemanden an seiner Seite haben, der einem immer sagt, dass man sie erreichen kann.” Cyrus, die ihren Durchbruch einst als Schauspielerin in der Disney-Serie “Hannah Montana” gefeiert hatte und danach als Musikerin durchgestartet war, war bereits zwischen 2018 und 2020 mit dem Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet.