Millionen rätseln: Wie macht er das bloß?

Der deutsche Schauspieler Tom Böttcher geht zurzeit auf Social Media mit einigen Videos viral, weil er sich bewegt wie eine Marionette. Jim Knopf, Lukas, Urmel und Co. imitiert Böttcher täuschend echt, indem er Beine, Arme und Kopf so bewegt, als wären sie an Schnüren befestigt.

Ende Oktober stellte der Schauspieler sein erstes Video online und begeisterte damit gleich mal über zwei Millionen User. Die Resonanz war enorm.

Kein Wunder: Die Fans fühlen sich in ihre Vergangenheit zurückversetzt, denn das Marionettentheater begeistert schon seit den 50-ern Groß und Klein.

Doch die Follower rätseln über eine Sache weiterhin: Wie schafft es der Schauspieler, sich so zu bewegen, als würde er über dem Boden schweben?

Noch bleibt es das Geheimnis von Tom Böttcher und eigentlich ist es auch egal. Die Videos sind so oder so der Hammer, wie auch die vielen positiven Kommentare belegen.