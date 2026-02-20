Mirjam Weichselbraun erhielt Tiroler Ehrenzeichen

Von: apa

Anlässlich des 216. Todestages des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer sind am Freitag in der Innsbrucker Hofburg wieder die “Ehrenzeichen” des Landes Tirol verliehen worden. Elf Personen aus Tirol und Südtirol wurden ausgezeichnet. Unter den Geehrten waren Moderatorin Mirjam Weichselbraun, “Stanglwirtin” Maria Hauser-Seibl und der Südtiroler Künstler Gotthard Bonell. Auch der Seniorchef der Innsbrucker Glockengießerei, Christof Grassmayr, erhielt ein Ehrenzeichen.

Die 44-jährige in Innsbruck geborene Weichselbraun, die auch als Schauspielerin und Synchronsprecherin über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist, wurde für ihr “herausragendes Wirken zum Wohle des Landes” ausgezeichnet. Bei der Verleihung hielt sie stellvertretend für die Geehrten die Dankesrede. Die Moderatorin und vielfache Romy-Preisträgerin, die etwa seit vielen Jahren durch die ORF-Tanzshow “Dancing Stars” und den Opernball führt, lebt mit ihrer Familie hauptsächlich in London.

Über eine Auszeichnung konnten sich bei der Verleihung im Riesensaal der Hofburg zudem der Südtiroler Priester Toni Fiung, die langjährige Präsidentin der Selbsthilfe Tirol, Maria Grander, oder die Ökologin und ehemalige Präsidentin der Freien Universität Bozen, Ulrike Tappeiner, freuen. Auch Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Tourismus wurden geehrt: So erhielt der Ischgler Touristiker Alfons Parth eine Auszeichnung, wie auch Franz Tschiderer, langjähriger Obmann des Tourismusverbands Serfaus-Fiss-Ladis. Zudem wurde mit Hans K. Reisch, der Vorstandsvorsitzende von Spar Österreich, geehrt. Der Unfallchirurg und Gründer der Medalp Imst, Alois Schranz, erhielt ebenfalls ein Ehrenzeichen.

Geehrte für Landeshauptmann Mattle “Botschafter Tirols und Südtirols”

“Die heute Geehrten stehen für Leistungsbereitschaft, Mut und Verantwortungsbewusstsein”, fand Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nach der Andreas-Hofer-Gedenkfeier am Innsbrucker Bergisel unter Beisein von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) lobende Worte. Die Ausgezeichneten seien “nicht nur Botschafter Tirols und Südtirols, sondern haben unsere Länder mit ihrem Wirken geprägt”. Dem schloss sich auch sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP), der traditionell die Verleihung gemeinsam mit dem Tiroler Landeshauptmann vornimmt, an: “Es ist inspirierend zu sehen, wie individuelle Leidenschaft und Engagement unsere Gesellschaft bereichern.” Kompatscher zeigte sich “stolz, ihre Leistungen zu würdigen.

Das Ehrenzeichen ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes und nach der goldenen Ehrenkette gestaltet, die Andreas Hofer nach dem Sieg am Bergisel im Jahre 1809 vom Kaiser erhielt. Die Landeshauptleute des Bundeslands Tirol und Südtirols überreichen die Auszeichnung traditionell am Todestag des 1810 hingerichteten Freiheitskämpfers. Dem Festakt im Riesensaal der Hofburg war auch am Donnerstag wie jedes Jahr eine Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel und ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche vorausgegangen.