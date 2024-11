Modedesigner Wolfgang Joop: “Ich stöhne nicht über Arbeit”

Wolfgang Joop wird am 18. November 80 Jahre alt

Von: APA/dpa

Der deutsche Modedesigner Wolfgang Joop spricht kurz vor seinem 80. Geburtstag von der “Gnade”, noch arbeiten zu können. “Ich stöhne nicht über Arbeit. Ich bin lieber überbeschäftigt als unterbeschäftigt”, sagte er dem “ZEITmagazin”. Arbeit sei “besser als eine Kopfschmerztablette”. “Ich hätte nicht damit gerechnet, 80 zu werden”, sagte der Designer außerdem. Sein Geburtstag ist am 18. November.

Er habe aber Angst davor, “dass das Alter zum zentralen Alltagsthema wird. Dieses Verletzbare, das Gefühl, da geschieht was mit mir, was ich nicht kontrollieren kann und was ich nicht kenne. Man ist ja schließlich das erste Mal alt”, meinte Joop.