“Monster Summer”: Jugendliche im Einsatz

Von: apa

Nie mehr Schule – zumindest nicht für die kommenden Sommermonate. So sieht für Noah (Mason Thames) und seine Freunde die unmittelbare Zukunft aus. Spaß, Sonne, Baden. Doch weit gefehlt. Eine dunkle Macht legt sich gleich einem Schatten über das kleine Nest, in dem die Jugendlichen leben. Noah und seine Clique müssen sich dieser übermächtigen Macht stellen. Ab Donnerstag in den heimischen Kinos.

Die Gruppe an Jugendlichen muss den Kampf gegen die monströse Bedrohung allerdings nicht alleine führen. Der pensionierte Polizist Gene Carruthers (Mel Gibson) unterstützt die Truppe, um den gemeinsamen Heimatort zu retten. Ein Sommerabenteuer in der Tradition von “Stand By Me” verbunden mit ein wenig Action.

