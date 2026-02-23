Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mordanklage: Sohn von Rob Reiner weist Schuld zurück
Nick Reiner plädierte auf "nicht schuldig"

Mordanklage: Sohn von Rob Reiner weist Schuld zurück

Montag, 23. Februar 2026 | 19:15 Uhr
Nick Reiner plädierte auf \
APA/APA/Getty/AFP/POOL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod von “Harry und Sally”-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele hat der wegen Mordes angeklagte Sohn des Paares vor Gericht auf “nicht schuldig” plädiert, wie US-Medien berichteten. Der 32-Jährige war am Montag zur Anklageverlesung in Los Angeles im Gericht in einem braunen Overall erschienen. Ihm steht eine Pflichtverteidigerin zur Seite. Der nächste Gerichtstermin wurde für Ende April angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen Mitte Dezember wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Nick Reiner war in Los Angeles festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei seine getöteten Eltern in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Sie waren an Stichverletzungen gestorben.

Drogensucht und psychische Probleme

Der Sohn soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die “Los Angeles Times” unter Berufung auf Freunde der Familie. Nick Reiner hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht und über psychische Probleme gesprochen.

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie “Harry und Sally”, “Misery” und “Eine Frage der Ehre”, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele (70) arbeitete als Fotografin und Filmproduzentin. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
53
Rabensteiner unterstützt Petition
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
42
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
32
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
23
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
“200 Euro und fünf Gramm Kokain pro Tag. Im Gegenzug? Schutz!”
19
“200 Euro und fünf Gramm Kokain pro Tag. Im Gegenzug? Schutz!”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 