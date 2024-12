Musikproduzent Mandoki: Liebeserklärung an Vinyl

Von: APA/dpa

Der ungarisch-deutsche Musiker und Musikproduzent Leslie Mandoki (71) ist ein großer Fan klassischer Vinyl-Schallplatten. Die Geschäfte, in denen noch Vinyls und CDs gekauft werden könnten, seien für Musiker unglaublich wichtig, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. “Das Streaming hat vieles verändert.”

Deshalb hätten die Soulmates ihr jüngstes Album “A Memory Of Our Future” ganz klassisch analog aufgenommen und in limitierter Auflage auch als weißes Vinyl veröffentlicht – um etwas “Wahrhaftiges”, Physisches anbieten zu können.

Alle Wände voll mit Vinyl-Schallplatten

Er selbst schätze genau das an den alten Schallplatten sehr, erzählte Mandoki. “Im Klavierzimmer bei mir zu Hause sind an allen drei Wänden vom Boden bis zur Decke unzählige Vinyl-Schallplatten, die durch mein radikal intensives Leben als Musiker zusammenkamen. Und es ist immer ein schöner Moment, wenn man einen Klassiker von Jethro Tull bis Deep Purple mal rauszieht an einem winterlichen Abend und am Kaminfeuer bei einem guten Wein in aller Ruhe Vinyl anhört, während das Smartphone in einem anderen Zimmer liegt.”