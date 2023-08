Mutter von George Harrison war über Fan-Verhalten empört

Die Mutter von Beatles-Star George Harrison hat sich einst in Briefen empört über das Verhalten der weiblichen Fans bei Konzerten gezeigt. “Vergangenen Mittwoch bin ich nach Manchester gefahren und war wirklich angewidert davon, dass die sogenannten Fans während des gesamten Beatles-Auftritts nur geschrien haben”, schrieb Louise Harrison im November 1963 an eine junge Anhängerin der Band.

“Niemand mit Verstand würde für eine Eintrittskarte bezahlen und anstehen, nur um dann auf einem Sitzplatz zu stehen und zu schreien und kein einziges Geräusch von der Bühne zu hören. Ich habe mich wirklich dafür geschämt, eine Frau zu sein”, so Harrison.

Das Schreiben ist eines von 25 an Janet Gray, die am 26. August bei einer Auktion versteigert werden sollen. Gray hatte zwischen 1963 und 1966 fast wöchentlich an die Privatadresse von Harrison geschrieben. Dessen Mutter beantwortete Tausende Briefe aus aller Welt. Mit Gray ergab sich eine Art Brieffreundschaft, Louise Harrison fragte die Teenagerin unter anderem nach ihrer Familie und der Schule.

“Froh zu hören, dass Du einen Freund hast. Hoffe, dass Du die GCE (Anm.: eine Art Matura) ordentlich abschließt”, hieß es etwa in einem weiteren Schreiben. In einem Brief von 1966 schrieb Louise Harrison: “Tut mir leid, von Deinem Missgeschick mit dem Moped zu hören. Du hast Glück, so einen guten Lohn zu bekommen. Hoffentlich hat es Deiner Mutter in Luzern gefallen, wir waren dort.”