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Oscar-Preisträgerin mit dem Film "Léon - Der Profi" berühmt geworden

Natalie Portman erwartet drittes Kind

Freitag, 17. April 2026 | 20:49 Uhr
Oscar-Preisträgerin mit dem Film \
APA/APA/AFP/GETTY/DIA DIPASUPIL
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Von: APA/dpa

Die Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (44) erwartet ihr drittes Kind. Sie und ihr Partner Tanguy Destable freuten sich sehr darauf, erzählte die Schauspielerin dem US-Modemagazin Harper’s Bazaar. Es sei ein “Privileg und Wunder” und sie sei sehr dankbar, führte sie weiter aus. Es ist das erste gemeinsame Kind für die Schauspielerin und den französischen Musikproduzenten. Laut der Zeitschrift “People” wurde die Beziehung der beiden im März 2025 bekannt.

Ein Jahr zuvor war die Scheidung von Portman und dem Tänzer Benjamin Millepied amtlich geworden. Die israelisch-US-amerikanische Schauspielerin und der französische Tänzer und Choreograph hatten 2012 geheiratet und sind Eltern eines vierzehnjährigen Sohnes und einer neun Jahre alten Tochter.

Portman war schon als junges Mädchen mit dem Film “Léon – Der Profi” berühmt geworden. Für ihre Hauptrolle in dem Film “Black Swan” hatte sie 2011 einen Oscar bekommen.

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