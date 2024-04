Nelly Furtado und Grimes arbeiten Coachella-Pannen auf

Die kanadischen Musikerinnen Nelly Furtado (45) und Grimes (36) haben in den sozialen Medien ihre Pannen beim diesjährigen Coachella-Festival aufgearbeitet. Nelly Furtado trat am Samstagabend gemeinsam mit dem australischen Producer Dom Dolla (32) auf – und stürzte. Auf Instagram postete sie die schmerzhafte Szene in einer Story und kommentiere diese schriftlich sinngemäß mit: “Küss deinen Mann … nicht die Bühne”.

In einem weiteren Video zeigte sie einen blutenden Daumen in die Kamera. “Ich habe buchstäblich alles auf der Bühne gelassen … einschließlich meines Blutes”, schrieb sie dazu.

Die Musikerin Grimes kämpfte am Samstag in der kalifornischen Wüste mit ihrem Equipment. Auf der Plattform X entschuldigte sie sich bei ihren Fans und ergänzte: “Ich habe Monate damit verbracht, Musik und Visuals vorzubereiten, und bin zugegebenermaßen gerade nicht in der besten Stimmung.” Die Musikerin, die mit Tesla-Gründer Elon Musk Kinder hat, erklärte in dem Post ausführlich das “Klangchaos” und gelobte Besserung bis zur zweiten Show bei dem Festival am kommenden Wochenende.

Die Konzerte bei dem Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der Wüstenstadt Indio statt. Das Line-Up ist an beiden Terminen identisch. US-Popstar Lana Del Rey und US-Rapperin Doja Cat treten als Headliner auf, weitere große Namen auf der Bühne sind Rapper Tyler, the Creator und die Rockband No Doubt.