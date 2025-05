Neue Band und neues Album von Neil Young

Von: apa

Neil Young und seine neue Band The Chrome Hearts haben ihr gemeinsames Debütalbum “Talkin To The Trees” angekündigt. Es soll am 13. Juni erscheinen. Im Voraus war der wütende Rocksong “Big Change” veröffentlicht worden. Produziert haben Young und Lou Adler in den Shangri La Studios in Malibu. Zur Band gehören Spooner Oldham (Orgel), Micah Nelson (Gitarre), Corey McCormick (Bass), Anthony LoGerfo (Schlagzeug) und Young selbst an Gitarre, Harfe, Klavier und Vibrafon.

Erst vor kurzem war der Soundtrack zur Tour-Dokumentation “Coastal” erschienen. Der 79-Jährige spielt im Sommer Konzerte in Europa, einen Österreich-Termin gibt es nicht.