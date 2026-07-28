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Falco - Mensch zwischen Charme und Selbstzweifeln

Neue Falco-Doku im September bei Arte

Dienstag, 28. Juli 2026 | 10:31 Uhr
Falco - Mensch zwischen Charme und Selbstzweifeln
APA/APA/dpa/Jörg Schmitt
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Von: apa

Eine neue Dokumentation von Hannes Rossacher erzählt die Geschichte von Falco aus der Perspektive von Caroline Perron, seiner letzten großen Liebe. Laut Ankündigung zeichnet sie “das Porträt eines Mannes zwischen Charme, Humor, Selbstzweifeln und Absturz – und eines Künstlers, der am enormen Druck seines Ruhms zu zerbrechen drohte”. Arte zeigt den rund einstündigen Film “Falco – Mon Amour” am 18. September (21.45 Uhr), ab dann ist er auch online via www.arte.tv abrufbar.

Weggefährten, Bandmitglieder, Produzenten und Experten eröffnen Einblicke in den Menschen hinter der Kunstfigur. Der Film führt von den Wiener Clubs der 1970er-Jahre über internationale Triumphe bis in die Dominikanische Republik, wo Falco 1998 bei einem Autounfall ums Leben kam.

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