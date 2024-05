Neue Single von US-Rapper Eminem erschienen

Von: APA/dpa

In einer neuen Single bringt US-Rapper Eminem sein Alter Ego Slim Shady zurück. Mit der Kunstfigur war der 51-Jährige Ende der 1990er Jahre berühmt geworden. Im Video zum Song “Houdini”, das am Freitag erschienen ist, tritt Slim Shady aus einer Zeitkapsel und trifft auf den heutigen Eminem.

Im Video kommt auch Eminems Weggefährte, der Produzent und Rapper Dr. Dre, vor. “Houdini” ist auf einem Sample des Songs “Abracadabra” der Steve Miller Band aus dem Jahr 1982 aufgebaut.

Eminems neues Album “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” solle diesen Sommer erscheinen, teilte Universal Music am Freitag mit. Auf dem neuen Album soll es, wie der Titel vermuten lässt, um den Abschied von der Kunstfigur Slim Shady gehen.

Der in Detroit aufgewachsene Star-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III. heißt, hatte zuletzt Anfang 2020 das erfolgreiche Album “Music To Be Murdered By” herausgebracht.