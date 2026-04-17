Neue “Top Gun”-Fortsetzung mit Tom Cruise in Arbeit

Von: APA/AFP

Hollywoodstar Tom Cruise schlüpft wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete “Maverick” Mitchell: Die Arbeiten an “Top Gun 3” haben begonnen. Das Drehbuch sei bereits “weit fortgeschritten”, hieß es vom Filmstudio Paramount. Hauptdarsteller Cruise werde für den Film erneut mit Produzent Jerry Bruckheimer zusammenarbeiten. Der erste “Top Gun”-Film war 1986 in die Kinos gekommen und machte Cruise zum Superstar. “Top Gun: Maverick” spielte 2022 weltweit 1,5 Mrd. Dollar ein.