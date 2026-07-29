Neuer “Jumanji”-Trailer zeigt Ausbruch aus Videowelt

Von: APA/dpa

In einem neuen Trailer zur dritten Neuauflage des Fantasy-Abenteuerfilms “Jumanji” sind Dwayne Johnson (54), Jack Black (56), Karen Gillan (38) und Kevin Hart (47) erneut als Videospielcharaktere zu sehen. Die vier Figuren brechen im neuen Teil “Jumanji: Open World” diesmal aus dem Videospiel aus – und mit ihnen auch die Tiere und viel Chaos. Auch Danny DeVito (81) mischt in dem neuen Actionstreifen wieder mit. In die Kinos kommen soll das Werk rund um Weihnachten.

Im ersten “Jumanji”-Film spielten 1995 Robin Williams und eine noch sehr junge Kirsten Dunst die Hauptrolle. Der Film, in dem die Figuren über ein magisches Brettspiel in eine bunte Fantasiewelt voller Dschungel-Tiere gezogen werden, basierte auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Chris Van Allsburg.

Erst im Winter 2017 erschien die erste Neuauflage, “Jumanji: Willkommen im Dschungel”, war wieder sehr erfolgreich, und besetzt mit Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan und Kevin Hart. 2019 folgte “Jumanji: The Next Level” und nun “Jumanji: Open World”. In den ersten beiden Neuauflagen verwandelten sich Teenager in die von Johnson und Co verkörperten Videospielfiguren, nun entkommen also die Videospielfiguren der virtuellen Welt.