Neuer Pumuckl-Film kommt Ende Oktober ins Kino

Von: APA/dpa

Der neue Pumuckl-Film “Pumuckl und das große Missverständnis” kommt am 30. Oktober in die Kinos. Der kleine Kobold mit dem roten Haar und der Schreinermeister Florian Eder kommen in all dem Trubel des Sommers nicht mehr dazu, ordentlich miteinander zu sprechen. “Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis, und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen”, schildert die Münchner Constantin Film in groben Zügen die Handlung.

Eine wichtige Rolle spielt dabei auf jeden Fall auch eine Schildkröte, es gibt einen Ausflug aufs Land, und Nachbar Burke feiert Geburtstag. Florian Eder wird dabei von Florian Brückner verkörpert. Der Pumuckl wird von Maximilian Schafroth gespielt und gesprochen – dessen Stimme mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in die von Hans Clarin verwandelt wird, der dem Pumuckl schon in Hörspielen, Fernsehserien und Kinofilmen seine unverkennbare Stimme geliehen hat.

Regie führt erneut Marcus H. Rosenmüller, der bereits die erste Staffel der Erfolgs-Serie “Neue Geschichten vom Pumuckl” inszeniert hat. Das Drehbuch stammt von Korbinian Dufter und Matthias Pacht.