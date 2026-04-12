Neuer Song von den Rolling Stones und Spekulationen

Von: APA/dpa

In ausgewählten Schallplattengeschäften rund um den Globus – auch in Wien – wurde am Samstag dasselbe Phänomen beobachtet. Eine 12″-Vinyl-Single in einer unbedruckten weißen Hülle mit einem weißen Label, auf dem nichts weiter als der Schriftzug “The Cockroaches” steht, ging um 10 Uhr in den Verkauf und war schnell ausverkauft. Kein Wunder, denn bei den Musikern hinter dem Pseudonym handelt es sich um eine der legendärsten Bands der Musikgeschichte – die Rolling Stones.

Nach mehr als sechs Jahrzehnten im Geschäft und zweieinhalb Jahre nach ihrem gefeierten Album “Hackney Diamonds” veröffentlichen Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) wieder neue Musik. Der Song, der Insidern zufolge “Rough And Twisted” heißt, ist ein Vorgeschmack auf das 25. Album der Rockikonen. Das soll nach dpa-Informationen am 10. Juli erscheinen.

Die Single wurde vorerst nicht – wie heutzutage üblich – bei Streamingdiensten veröffentlicht, sondern nur auf Vinyl. Einige Nutzer posteten Videos vom Abspielen der Schallplatte. Falls noch irgendjemand Zweifel hatte: Die kernige Blues-Rock-Nummer mit Slide-Gitarre und Mundharmonika klingt zu 100 Prozent nach den Stones, auch dank Jaggers unverwechselbarer Stimme.

Tatsächlich gibt es schon eine Rockband, die sich The Cockroaches nennt. Der Sänger dieser Gruppe aus Sydney, Paul Field, postete auf Instagram einen Screenshot von einem Artikel über die Rolling Stones. Dazu schrieb er mit einem Zwinker-Smiley: “Es ist in Ordnung. Sie dürfen unseren Namen nutzen.”

Aufnahmen entstanden schon vor einigen Jahren

Die Songs auf der kommenden LP könnten auch Aufnahmen des 2021 gestorbenen Stones-Schlagzeugers Charlie Watts enthalten. Die Tracks sollen bereits im Rahmen der Aufnahmen für “Hackney Diamonds” entstanden sein. In Zusammenarbeit mit Produzent, Songwriter und Musiker Andrew Watt lieferten die Stones ihr bestes Album seit Jahren. Damals hieß es, man habe mehr als 20 Titel aufgenommen. “Hackney Diamonds” enthielt zwölf.

Der US-Amerikaner Watt gilt als einer der Produzenten der Stunde. Besonders bei älteren Rockveteranen sind die Dienste des 35-Jährigen gefragt. Nach Projekten mit Ozzy Osbourne, Elton John und Pink-Floyd-Ikone David Gilmour hat er zuletzt das neue Album von Ex-Beatle Paul McCartney, “The Boys of Dungeon Lane”, produziert, das im Mai erscheinen soll.

“Wer zum Teufel sind The Cockroaches?”

Unter der Woche waren in London geheimnisvolle Plakate mit der Aufschrift “The Cockroaches” aufgetaucht. Ein QR-Code führte auf eine geheimnisvolle Website. Im Impressum: Universal Music, die Plattenfirma der Rolling Stones. Dort konnte man ein T-Shirt mit der Aufschrift “Who the fuck are The Cockroaches” (“Wer zum Teufel sind The Cockroaches?”) bestellen. Das Design erinnerte viele Fans an ein Shirt, das einst Ronnie Wood trug. Darauf stand: “Who the fuck is Mick Jagger?”

Zudem konnte man sich für einen Newsletter und eine WhatsApp-Gruppe anmelden. “Nach 49 Jahren kehren sie zurück …”, hieß es bei WhatsApp. Dazu passt, dass Jagger und Co. 1977 unter dem Namen The Cockroaches zwei Konzerte im kanadischen Toronto gespielt hatten. Später bekamen Nutzer einen 30-sekündigen Clip des Songs. Auf der Website wurden GPS-Koordinaten von Plattengeschäften veröffentlicht.

Nähere Informationen zu den Musikern erhielten auch die Verkäufer nicht – allerdings den Hinweis, dass von den Künstlern hinter dem Pseudonym am 10. Juli ein Album kommt. Der Verkaufspreis der Single – 10,07 Euro – ist eine Anspielung darauf.

Kehren die Stones auf die Bühne zurück?

Die “The Cockroaches”-Website zeigte am Samstag ein gemaltes Zimmer mit einigen Gegenständen. Ein T-Shirt und eine Schallplatte ließen sich anklicken. Auffällig war außerdem eine Pinnwand mit Eintrittskarten. Das befeuert Spekulationen, die Rolling Stones könnten auf die Konzertbühne zurückkehren. Von intimen Clubshows bis zur Royal Albert Hall – zuletzt gab es viele Gerüchte.

Ihre bisher letzte Tournee führte das Trio 2024 durch Nordamerika. Berichten zufolge wurde eine schon geplante, aber nie bestätigte, mehrmonatige Europa-Tournee im vergangenen Jahr abgesagt, weil Gitarrist Richards angeblich nicht so lange unterwegs sein wollte.

Vor diesem Hintergrund ist es zumindest fraglich, ob die Rock-Uropas noch einmal auf Welttournee gehen. Als wahrscheinlicher gelten sogenannte Residenzen, also längere Konzertreihen in einigen wenigen Städten. Dass die Rolling Stones sich so heimlich von der großen Bühne verabschieden, wie sie ihre neue Single veröffentlicht haben, ist jedenfalls nicht zu erwarten.