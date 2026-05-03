Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neues Album der Rolling Stones heißt “Foreign Tongues”
Die Rolling Stones 2024 in Inglewood

Neues Album der Rolling Stones heißt “Foreign Tongues”

Sonntag, 03. Mai 2026 | 11:51 Uhr
Die Rolling Stones 2024 in Inglewood
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das neue Album der legendären Rolling Stones heißt “Foreign Tongues”. Mick Jagger (82), Keith Richard (82) und Ronnie Wood (78) veröffentlichten jeweils in Teilen das mutmaßliche Cover sowie den Titel der Platte, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 10. Juli erscheinen soll, auf der Plattform Instagram. Es ist das 25. Album der Rockikonen.

Die neue Platte hatte sich in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Marketingaktivitäten angedeutet. Ihr bis dahin letztes Album, “Hackney Diamonds”, hatten die Stones vor zweieinhalb Jahren veröffentlicht. Am Freitag hatte die Band einen Ausschnitt eines unbenannten Songs in einem 13-sekündigen Video geteilt.

Ihre bisher letzte Tournee hatte das heutige Band-Trio 2024 durch Nordamerika geführt. Berichten zufolge wurde eine schon geplante, aber nie bestätigte, mehrmonatige Europa-Tournee im vergangenen Jahr abgesagt, weil Gitarrist Richards angeblich nicht so lange unterwegs sein wollte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
89
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Kommentare
52
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
50
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Tankrabatt gekürzt: Benzinpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
40
Tankrabatt gekürzt: Benzinpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Gewerkschaften fordern faire Löhne, Sicherheit und Perspektiven
Kommentare
27
Gewerkschaften fordern faire Löhne, Sicherheit und Perspektiven
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 