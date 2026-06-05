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Maurice Ernst arbeitet mit Bilderbuch an neuen Live-Plänen

Neues Album von Bilderbuch kommt im September

Freitag, 05. Juni 2026 | 09:29 Uhr
Maurice Ernst arbeitet mit Bilderbuch an neuen Live-Plänen
APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
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Von: apa

Bilderbuch haben am Freitag ihr neuntes Studioalbum “∞+1” (Unendlichkeit plus eins) für 18. September angekündigt. Zugleich erschien die neue Single “Push Reality”, seit einigen Tagen bereits im Radio zu hören. Laut Aussendung ihres Managements handelt es sich um einen Song “über die Absurdität unserer Realität im Zeitalter der KI”. Für das Video reisten Bilderbuch nach Spitzbergen, inspiriert von Szenen aus einem Werner Herzog Dokumentarfilm. Ab Sonntag ist der Clip online.

“Mit Ende letzten Jahres kam mir diese Idee: Eine Band ist eine Seilschaft auf einer nicht endenden Reise ins Ungewisse”, so Sänger Maurice Ernst über das Musikvideo. “Eine Expedition, die Gefahren trotzend, blind und ohne klar definiertes Ziel voranschreitet. Verbunden miteinander, mit dem Leben als Pfand, denkt man nicht für sich alleine sondern als Gemeinschaft.”

Nach dem Release des Songs “Irgendwo” Anfang des Jahres markiert “Push Reality” den zweiten Vorboten des kommenden Longplayers. Kürzlich stieg Gitarrist Michael “Snacky Mike” Krammer bei Bilderbuch aus. Ernst sagt deshalb: “Dieses Album ist auch ein Breakup-Album.” Bilderbuch machen jedenfalls weiter und arbeiten den Angaben zufolge bereits an neuen Live-Plänen.

(S E R V I C E – https://www.bilderbuch-musik.at )

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