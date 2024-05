Neues Foto der Royals: Prinzessin Charlotte ist jetzt neun

Das britische Königshaus hat zum neunten Geburtstag von Prinzessin Charlotte ein neues Foto veröffentlicht. Das Bild wurde nach Angaben des Kensington-Palasts von Charlottes Mutter, Prinzessin Kate, aufgenommen. Das Mädchen lehnt auf dem Bild in Strickjacke und Jeansrock an einem mit Blumen bewachsenen Geländer. “Alles Gute zum 9. Geburtstag, Prinzessin Charlotte!”, teilte der Palast am Donnerstag bei Instagram und X (früher Twitter) mit.

“Danke Ihnen allen für die freundlichen Nachrichten heute”, hieß es im Post weiter. Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Kate (42) haben insgesamt drei Kinder. Charlotte hat mit Prinz George (10) einen älteren Bruder und mit Prinz Louis (6) einen jüngeren Bruder.

Die Royals waren in den vergangenen Monaten mit mehreren schwierigen Nachrichten konfrontiert. König Charles III. (75), der Großvater von Charlotte, wird wegen einer Krebserkrankung behandelt. Auch Charlottes Mutter Kate machte vor einigen Wochen eine Krebsdiagnose öffentlich. Sie bekommt vorsorglich eine Chemotherapie und nimmt derzeit keine öffentlichen Termine wahr.

Charlotte ist nach ihrem Vater William und ihrem Bruder George die Dritte in der Thronfolge. Der Kensington-Palast veröffentlicht regelmäßig Familienfotos. Eines der letzten Fotos, das Kate mit ihren Kindern zeigte, war von Nachrichtenagenturen wegen Bildmanipulation zurückgezogen worden. Kate übernahm anschließend die Verantwortung und erklärte, wie viele Amateurfotografen mit Bildbearbeitung zu experimentieren.