“Nightcall”: DJ Kavinsky 50-jährig gestorben

Von: APA/Reuters
Der französische DJ Kavinsky – bürgerlich Vincent Belorgey – ist laut BFM TV und “Le Figaro” tot in Paris aufgefunden worden. Er wurde 50 Jahre alt. Kavinsky erlangte mit einem Elektropop- bzw. Synthwave-Sound, der an Filme aus den 80er-Jahren erinnert, Bekanntheit. Mit dem Song “Nightcall”, der im Film “Drive” (2011) von Nicolas Winding Refn prominent platziert ist, fand er einst auch in den Mainstream Eingang. 2024 trat er im Rahmen der Olympischen Sommerspiele auf.
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