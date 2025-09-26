Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Nina Chuba erhält eigene Insel in “Fortnite”
Freitag, 26. September 2025 | 16:04 Uhr
APA/APA/dpa/Georg Wendt
Von: APA/dpa

Die Hamburger Sängerin Nina Chuba (26) bekommt eine eigene Insel im Online-Videospiel “Fortnite”. Außerdem tritt die deutsche Rapperin und Sängerin, die kürzlich ihr neues Album “Ich liebe mich, ich liebe mich nicht” herausbrachte, im Sommer nächsten Jahres zweimal in Österreich auf: am 9. Juli in der Wiener Stadthalle und am 10. Juli an der Donaulände in Linz.

Bei dem interaktiven “Fornite”-Abenteuer können die Spielerinnen und Spieler – gemeinsam mit der virtuellen Musikerin – auf der tropischen Insel “Star Tycoon” Fragmente für Chubas neuen Song “Rage Girl” sammeln und außerdem die virtuelle Variante ihres Studios und ihrer Tourbühne bauen, wie Sony Music Entertainment mitteilte. Höhepunkt sei die digitale Performance des Songs “Rage Girl”, die es exklusiv in “Fortnite” geben werde.

Chuba freut sich “riesig”

“Ich freue mich riesig, eine eigene Fortnite-Insel zu bekommen! Ich finde es richtig toll, wie viele meiner Features bei der Insel eingebunden wurden und ich finde die Kombi zwischen Gaming und Musik einfach superinteressant”, sagte Chuba laut Mitteilung.

In anderen Ländern ist es längst üblich, dass Musiker in Videospielen auftreten. Ende 2024 haben die US-Rapper Eminem und Snoop Dogg die virtuelle Bühne für sich genutzt und mehr als 14 Millionen Fans hatten den Auftritt in dem Spiel verfolgt.

In “Fortnite” kämpfen die Spieler normalerweise ums Überleben. Auf einer virtuellen Insel treten die Spieler gegeneinander an mit dem Ziel, am längsten am Leben zu bleiben. Während der Corona-Pandemie trat dort Travis Scott auf. 2024 waren dort auch Billie Eilish und Metallica zu sehen.

