„Ninja Warrior“: Brixnerin stellt sich auf RTL dem härtesten Parcours Deutschlands

Brixen – Bei der RTL-Sendung „Ninja Warrior Germany“ geht es darum, einen spektakulären Hindernis-Parcours zu bewältigen und dafür seine ganze Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung einzusetzen. Dieser Herausforderung hat sich mit Andrea Meßner aus St. Leonhard bei Brixen auch eine Südtirolerin gestellt.

Die deutsche Adaption der japanischen Showidee hat es in sich. Hier braucht es Sportler, die mehr Klimmzüge als der Durchschnitt schaffen und auch die nötige Motivation mitbringen: Immerhin gab es erst 2021 einen Ninja Warrior Deutschlands, der den gesamten Parcours bezwang. Zuvor wurde pro Staffel jeweils nur ein Last Man Standing ausgezeichnet – also jener Kandidat, der am weitesten kam.

Eine Staffel der Show besteht aus den Vorrunden, den Halbfinals (ab Staffel zwei) und dem Finale. Zunächst treten in den Vorrunden gecastete Teilnehmer an. Die Kandidaten, die dabei in einem Parcours am weitesten kommen, ziehen in die nächste Runde ein.

Bereits im Jahr 2019 hat Andrea Meßner mit Andreas Brunner und dem Brixner Hannes Hofer, der im Alter von 27 Jahren im November 2020 bei einer Klettertour auf Sardinien ums Leben gekommen ist, bei „Team Ninja Warrior Germany“ im „Team Südtirol“ vertreten. Die drei waren von RTL eingeladen worden. „Seitdem versuche ich immer wieder mein Glück im Parcours!“, erklärt Andrea Meßner.

Nun hat sie es als erste Südtirolerin ins Halbfinale der Show geschafft. Die Ausstrahlung des Battles erfolgt an diesem Sonntag, den 6. November um 20.15 Uhr auf RTL.

„Ich freue mich natürlich sehr über diese Chance, mich erneut dem schwersten Parcours Deutschlands zu stellen und Südtirol in dieser Show zu vertreten“, erklärt Andrea Meßner gegenüber Südtirol News.

Auch in unserem Land verfolgen viele die RTL-Show vor dem Fernseher. „Ich freue mich über jede Unterstützung und noch mehr über jeden Südtiroler und jede Südtirolerin, die mit mir mitfiebern“, erklärt Andrea Meßner.