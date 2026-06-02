Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Nino de Angelo träumt von Pferdehof in Italien
Schlagerstar hat bereits einen kleinen, alten Bauernhof gefunden

Nino de Angelo träumt von Pferdehof in Italien

Dienstag, 02. Juni 2026 | 08:37 Uhr
Schlagerstar hat bereits einen kleinen, alten Bauernhof gefunden
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schlagersänger Nino de Angelo (“Jenseits von Eden”) träumt weiterhin von einem Pferdehof in Italien. “Wir wollen in absehbarer Zeit unseren Reiterhof hier verkaufen und uns mit Pferden, Hunden, Katzen und allem, was dazugehört, in Italien niederlassen”, sagte der 62-Jährige, der zuletzt im Allgäu lebte, in einem Interview. Von seinen Umzugsplänen mit seiner Lebensgefährtin hatte de Angelo bereits im vergangenen Herbst berichtet.

Nun sagte er: “In Umbrien haben wir bereits etwas gefunden: einen kleinen, alten Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert auf etwa vier Hektar Land mit saftigen Wiesen für die Pferde.”

Keine Hochzeit geplant

Es sei aber nicht geplant, seine Lebensgefährtin in Italien zu heiraten. “Ich möchte in meinem Leben keine fünfte Scheidung mehr erleben”, sagte er. “Wir lieben uns auch ohne Trauschein.”

Nach Italien ziehe ihn das Lebensgefühl, das gute Essen und die Menschen. “In Italien kennt mich zwar niemand, aber trotzdem lächeln dich die Leute an, sind freundlich und kommen sofort mit dir ins Gespräch.” Besonders liebe er das Dörfchen in Apulien, in dem seine Eltern gelebt hätten. Noch heute wohne der Großteil seiner Verwandten in der Gegend.

Keine Schulden mehr

Auch von seinen Schulden erzählte de Angelo. Die sei er inzwischen los, berichtete er. “Ich bin gerade aus meiner Insolvenz heraus. Ich musste eine Million Euro verdienen, um meine Schulden abzubezahlen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Zum Rauchen gezwungen”: Beatrice [2] starb nach schrecklichem Martyrium
Kommentare
36
“Zum Rauchen gezwungen”: Beatrice [2] starb nach schrecklichem Martyrium
Tierschützer kritisieren Hochzeitstauben als „romantisches Tierleid“
Kommentare
26
Tierschützer kritisieren Hochzeitstauben als „romantisches Tierleid“
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Kommentare
23
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
16
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
Zum 80. Jahrestag der Republik: Grüne warnen vor kriegerischer Rhetorik
16
Zum 80. Jahrestag der Republik: Grüne warnen vor kriegerischer Rhetorik
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 