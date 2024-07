No-Angels-Sängerin Sandy Mölling mit Sohn auf der Bühne

Von: APA/dpa

No-Angels-Sängerin Sandy Mölling bringt als Darstellerin des Stücks “Wie im Himmel” einen ganz besonderen Gast mit zu den Bad Hersfelder Festspielen. Erstmals wird die Sängerin und Schauspielerin mit ihrem Sohn Noah gemeinsam auf der Bühne stehen, wie die Festspielleitung mitteilt. “Wie im Himmel” hat am Freitag Premiere.

Zum Ensemble gehören außerdem Jürgen Hartmann (“Tatort”), Brigitte Grothum (“Drei Damen vom Grill”) und der frühere Fernsehkommissar Walter Kreye (“Der Alte”), der für seinen erkrankten Schauspielkollegen Horst Janson eingesprungen ist. Mölling verkörpert in dem Stück Gabriella, die mit einem gewalttätigen Mann verheiratet ist. Das Singen gibt ihr Selbstvertrauen. Noah spielt den Sohn von Gabriella. Abwechselnd teilt er sich nach Angaben der Festspiele die Rolle mit anderen kleinen Darstellern, da Kinder nicht jeden Abend auf der Bühne stehen dürfen.

Festspiel-Intendant Joern Hinkel inszeniert das Stück, das auf dem gleichnamigen Kinoerfolg basiert, selbst. Über die Rolle der Gabriella sagt er: “Ihr Mann macht ihr immer wieder weis, sie habe kein Talent, sie möge sich um die Kinder kümmern und nicht im Chor ihre Zeit verschwenden.” Mölling hält er für eine spannende Besetzung: “Ich finde die Vorstellung wunderbar, dass eine so bekannte Künstlerin, die mit den No Angels um die ganze Welt gereist ist, eine Frau verkörpert, die sich selbst das Singen nicht zutraut, die ihre Stimme erst für sich selbst entdecken muss.”

Mit mehr als 90.000 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr gehören die Festspiele in Bad Hersfeld zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland. Aufgefahren wird für das Publikum einiges: So wird es im Hochsommer in der mittelalterlichen Klosterruine, in der die Festspiele stattfinden, schneien. Mit Schneemaschinen will Hinkel eine schwedische Winterlandschaft zaubern, in der das Stück beginnt. Auch Weihnachtsmänner und echte Birken werden auf die Bühne gebracht.

(S E R V I C E – www.bad-hersfelder-festspiele.de)