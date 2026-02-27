Norbert Rier rockt nach Herz-OP wieder die BÃ¼hne

Von: luk

Hof (Bayern) – Vier Monate nach einer schweren Herz-Operation ist Norbert Rier (65), Frontmann der Kastelruther Spatzen, auf die Bühne zurückgekehrt. Beim Konzert in Hof in Bayern wurde der Sänger am 26. Februar mit Standing Ovations und viel Wärme empfangen. Für das Publikum kam der Auftritt überraschend.

Nach eigenen Angaben habe er sich in der Reha rasch erholt. “Musik ist die beste Medizin”, erklärte Rier der Zeitung BILD. Die Ärzte hätten ihm grünes Licht für die Rückkehr auf die Bühne gegeben. Während seiner krankheitsbedingten Pause hatte sein Sohn Alexander die Rolle des Spatzen-Sängers übernommen.

Rier berichtete, er habe während der Rehabilitation mit Konditions- und Krafttraining begonnen, 22 Kilogramm abgenommen und fühle sich wieder fit. Künftig wolle er es jedoch ruhiger angehen und Stress vermeiden.

Bereits in dieser Woche sind weitere Konzerte in Zwickau und Heilbronn geplant. Weitere Auftritte sowie eine Tournee sollen folgen.

Hinter dem Comeback liegt ein gesundheitlich schwieriges Jahr: Im Juli 2025 erlitt Rier einen leichten Schlaganfall, später musste ein beidseitiger Leistenbruch operiert werden. Im Oktober erhielt er schließlich eine neue Herzklappe.