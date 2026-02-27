Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Norbert Rier rockt nach Herz-OP wieder die BÃ¼hne
SÃ¤nger der Kastelruther Spatzen: "Musik ist die beste Medizin"

Norbert Rier rockt nach Herz-OP wieder die BÃ¼hne

Montag, 02. MÃ¤rz 2026 | 09:14 Uhr
SÃ¤nger Norbert Rier muss sich operieren lassen
APA/APA (www.picturedesk.com)/THÃœRINGEN PRESS - archiv
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Hof (Bayern) – Vier Monate nach einer schweren Herz-Operation ist Norbert Rier (65), Frontmann der Kastelruther Spatzen, auf die Bühne zurückgekehrt. Beim Konzert in Hof in Bayern wurde der Sänger am 26. Februar mit Standing Ovations und viel Wärme empfangen. Für das Publikum kam der Auftritt überraschend.

Nach eigenen Angaben habe er sich in der Reha rasch erholt. “Musik ist die beste Medizin”, erklärte Rier der Zeitung BILD. Die Ärzte hätten ihm grünes Licht für die Rückkehr auf die Bühne gegeben. Während seiner krankheitsbedingten Pause hatte sein Sohn Alexander die Rolle des Spatzen-Sängers übernommen.

Rier berichtete, er habe während der Rehabilitation mit Konditions- und Krafttraining begonnen, 22 Kilogramm abgenommen und fühle sich wieder fit. Künftig wolle er es jedoch ruhiger angehen und Stress vermeiden.

Bereits in dieser Woche sind weitere Konzerte in Zwickau und Heilbronn geplant. Weitere Auftritte sowie eine Tournee sollen folgen.

Hinter dem Comeback liegt ein gesundheitlich schwieriges Jahr: Im Juli 2025 erlitt Rier einen leichten Schlaganfall, später musste ein beidseitiger Leistenbruch operiert werden. Im Oktober erhielt er schließlich eine neue Herzklappe.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
102
Spaltende Kundgebung
Iran sieht nach TÃ¶tung Khameneis “rote Linie Ã¼berschritten”
Kommentare
76
Iran sieht nach TÃ¶tung Khameneis “rote Linie Ã¼berschritten”
Iran-Konflikt: An der ZapfsÃ¤ule droht Ungemach
Kommentare
66
Iran-Konflikt: An der ZapfsÃ¤ule droht Ungemach
SchÃ¼tzen geben letztes Geleit fÃ¼r â€žFreiheitskÃ¤mpfer Siegfried Stegerâ€œ
Kommentare
44
SchÃ¼tzen geben letztes Geleit fÃ¼r â€žFreiheitskÃ¤mpfer Siegfried Stegerâ€œ
Weitere Details werden nach misslungener Herztransplantation bekannt
Kommentare
32
Weitere Details werden nach misslungener Herztransplantation bekannt
Anzeigen
Traumhafte PistenverhÃ¤ltnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte PistenverhÃ¤ltnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
FrÃ¼hling am Kalterer See
FrÃ¼hling am Kalterer See
Wenn das Ãœberetsch wieder aufblÃ¼ht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 