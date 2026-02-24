Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Norwegens König Harald im Krankenhaus
Norwegens König Harald im Krankenhaus

Dienstag, 24. Februar 2026 | 22:44 Uhr
APA/APA/NTB/HEIKO JUNGE
Von: APA/dpa

Der norwegische König Harald V. ist am Dienstag während seines Urlaubs auf Teneriffa ins Krankenhaus gekommen. Das teilte der norwegische Hof mit. Demnach werde er dort wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, heißt es in der Mitteilung. Der königliche Leibarzt werde in Kürze auf die Kanarische Insel reisen, um das dortige Gesundheitspersonal zu unterstützen.

Der norwegische Monarch hat vor wenigen Tagen seinen 89. Geburtstag gefeiert. Zusammen mit Königin Sonja (88) war er privat nach Teneriffa gereist, um dort seinen Winterurlaub zu verbringen. Es ist nicht das erste Mal, dass König Harald im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Im Jahr 2024 musste er in Malaysia in eine Klinik, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

König Harald ist der älteste derzeit regierende Monarch in Europa. Dieses Jahr hat für ihn turbulent begonnen. Neben dem laufenden Gerichtsverfahren gegen seinen Stiefenkel Marius Borg Høiby (29) haben die Verbindungen von dessen Mutter, Haralds Schwiegertochter Kronprinzessin Mette-Marit (52), zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein für Aufregung um das norwegische Königshaus gesorgt. Der 2019 in Haft gestorbene US-Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben mit einer bis heute unbekannten hohe Zahl an teils minderjährigen Opfern.

