Norwegens König Harald: “Manchmal ist das Leben schwer”

Von: APA/dpa

Der norwegische König Harald V. (87) hat von einem schwierigen Jahr für die königliche Familie gesprochen. In seiner Rede bei einem Bankett für die norwegischen Parlamentarier auf dem Osloer Schloss sagte Harald: “Manchmal ist das Leben einfach sehr schwer, das kann jeder erleben, auch unsere Familie.”

Jüngst gab es viel Wirbel um die norwegische Königsfamilie, weil Marius Borg Høiby (27), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51), zweimal festgenommen wurde. Gegen ihn wird unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Høibys Anwalt Øyvind Bratlien hatte mitgeteilt, sein Mandant bestreite die Vorwürfe.

Høiby ist Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung und somit Kronprinz Haakons (51) Stiefsohn. Er gehört zur Königsfamilie, ist aber kein offizielles Mitglied des Königshauses.

König Harald ging in seiner Rede nicht direkt auf den Skandal um Høiby ein, sagte aber: “Das Königshaus ist ein Team, das gut zusammenarbeitet. Außerdem sind wir eine Familie – mit den Freuden und Herausforderungen, die, wie wir alle wissen, dazugehören können.” Der Monarch kam auch auf seine Erkrankung während einer Urlaubsreise in Malaysia Anfang des Jahres zu sprechen. Er wurde dort in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Rückflug in die Heimat wurde ihm ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt.

“Wir sind dankbar für all die Wärme und die Umsicht, die uns in diesem besonderen und anspruchsvollen Jahr entgegengebracht wurden”, sagte Harald in seiner Rede bei dem jährlichen Festessen, das das Königshaus für die Mitglieder des norwegischen Stortinget organisiert.

König Harald ist der älteste Monarch Europas. Er sitzt seit 1991 auf dem norwegischen Thron.