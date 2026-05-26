Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Norwegens Kronprinz in Sorge um Frau Mette-Marit
Leidet an unheilbarer Lungenkrankheit

Norwegens Kronprinz in Sorge um Frau Mette-Marit

Dienstag, 26. Mai 2026 | 16:40 Uhr
Leidet an unheilbarer Lungenkrankheit
APA/APA/NTB/LISE ASERUD
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der norwegische Kronprinz Haakon hat sich besorgt über den Gesundheitszustand seiner an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidenden Ehefrau Mette-Marit geäußert. “Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass sich ihr Zustand in jüngster Zeit deutlich verschlechtert hat”, sagte Haakon am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Er mache sich “Sorgen um ihre Gesundheit”.

Mette-Marit hatte 2018 bekannt gegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet, einer unheilbaren Krankheit. Diese führt zu Narbenbildung in der Lunge und damit zu Atemnot.

Lungentransplantation als Lösung?

Die 52-jährige Mette-Marit setze inzwischen im Alltag auf ein Sauerstoffgerät, das ihr etwas Erleichterung verschaffe, berichtete der Kronprinz. “Aber natürlich ist das keine vollkommen befriedigende Lösung.” Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit vermutlich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen müsse. In den vergangenen Monaten hatte sich Mette-Marits Sohn Marius Borg Hoiby, der aus einer früheren Beziehung stammt, wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. Das Urteil gegen ihn wird für Mitte Juni erwartet.

Die Kronprinzessin steht zudem wegen ihrer jahrelangen Freundschaft mit dem inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck. In Ende Jänner veröffentlichten Ermittlungsakten zum Fall Epstein tauchte Mette-Marits Name häufig auf. Inhalt und Tonfall eines E-Mail-Wechsels der beiden zwischen 2011 bis 2014 deuten auf eine gewisse Vertrautheit hin.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Mann, Frau, Batman, Meerjungfrau, Zorro, Außerirdischer und R2-D2”
Kommentare
78
“Mann, Frau, Batman, Meerjungfrau, Zorro, Außerirdischer und R2-D2”
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Kommentare
45
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Kein Leitungswasser im Luxushotel: Frau verliert vor Gericht
Kommentare
37
Kein Leitungswasser im Luxushotel: Frau verliert vor Gericht
Messerattacke bei Fest in Salurn
Kommentare
36
Messerattacke bei Fest in Salurn
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Kommentare
34
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 