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Grund für Krankenhausbesuch zunächst unklar

Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ist in Osloer Spital

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 15:37 Uhr
Grund für Krankenhausbesuch zunächst unklar
APA/APA/NTB/LISE ASERUD
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Von: APA/dpa

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ist Berichten zufolge im Krankenhaus. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge wurde die 52-Jährige am Nachmittag in Begleitung ihrer Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihres Mannes, Kronprinz Haakon (52), beim Betreten des Universitätsspitals in Oslo gesehen. Der Grund für ihren Krankenhausbesuch war zunächst unklar. Dem Sender NRK zufolge trug sie eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken.

Haakon hatte eine Japanreise kurzfristig abgebrochen und dies mit dem Gesundheitszustand seiner Frau begründet, so NRK. Mette-Marit hat eine schwere Lungenfibrose und wird seit Monaten auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Laut NTB kann diese Operation nur im Universitätskrankenhaus in Oslo durchgeführt werden. Spenderlungen sind aber sehr rar. Ob und wann die Personen auf der Warteliste eine Transplantation erhalten, wird demnach sehr kurzfristig entschieden.

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